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Haberler İzmir İzmir'de çökertilen Aktaşlar suç örgütünün üyeleri adliyeye böyle getirildi

İzmir'de çökertilen Aktaşlar suç örgütünün üyeleri adliyeye böyle getirildi

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Kafes Operasyonu," İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerini de kapsadı. Bu operasyonlar, 'Aktaşlar Çetesi' ve silah ticareti yapan çetelere yönelik gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı ve aralarında 'Aktaşlar Çetesi' lideri olarak bilinen A.A.'nın da olduğu belirtildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çete liderinin boynundaki 'adalet terazisi' dövmesi ise dikkat çekti.

İHA
İzmir’de çökertilen Aktaşlar suç örgütünün üyeleri adliyeye böyle getirildi

Türkiye genelinde düzenlenen "Kafes Operasyonu" çerçevesinde, İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde de baskınlar yapıldı. 'Aktaşlar Çetesi' ve silah ticareti yapan çetelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında 'Aktaşlar Çetesi' lideri, boynunda 'adalet terazisi' dövmesi bulunan A.A.'nın da olduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu çerçevesinde 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullanmıştı.

İZMİR'DE AKTAŞLAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Operasyon yapılan iller arasında İzmir de bulunurken, İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde Aktaşlar ve diğer suç örgütlerine mensup kişilere yönelik baskınlar yapıldı. 72 ekip ve 142 personelin katılımıyla düzenlenen baskınlarda, 31 hedef şahıstan aralarında 'Aktaşlar Çetesi' lideri, boynunda 'adalet terazisi' dövmesi olan A.A.'nın da olduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda 8 adet tabanca, 11 adet pompalı tüfek, 32 adet kartuş, 377 adet fişek, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet balistik yelek, 5 adet tabanca şarjörü ve 9 adet tüfek şarjörü ele geçirildi.

20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aynı gruplara yönelik geçtiğimiz günlerde de yapılan çalışmalarda ise 7 adet tabanca, 6 adet şarjör, 18 fişek bulunmuştu. Bahse konu suç örgütlerine yönelik yapılan iki operasyonda ise toplam 15 adet tabanca, 395 fişek, 11 adet tüfek, 1 adet balistik yelek, 11 adet tabanca şarjörü, 9 adet tüfek şarjörü ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifade işlemleri sonrası 9'u şüpheli serbest kalırken, 20 kişi ise adliyeye sevk edildi.

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