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Haberler İzmir Çeşme’de zıpkınla 100 kiloluk orkinos balığı avladı

Çeşme’de zıpkınla 100 kiloluk orkinos balığı avladı

MELİH DEMİRTAŞ
Çeşme’de zıpkınla 100 kiloluk orkinos balığı avladı
Çeşme Ildır açıklarında tüpsüz olarak zıpkınla 10 metre derinliğe dalış yapan işinsanı ve dalgıç Ahmet Yüksekol, 170 santimetre boyunda 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı. İzmirli iş insanı Ahmet Yüksekol, 8 Ekim tarihinde Çeşme'nin Ildır açıklarında zıpkınla avlanırken yaklaşık 4-5 metre derinlikte tüpsüz dalışla 170 santimetre boyunda, 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı. Ahmet Yüksekol, nefes kesen avı, orkinos balığıyla yaklaşık olarak 20 dakika mücadele ettiğini belirtti. Sonrasında orkinosun gücünü yitirdiğini ve kazananın kendisi olduğunu ifade eden Ahmet Yüksekol şöyle konuştu: "İşlerimden kalan zamanlarda denize çıkıyorum. Birkaç gün önce 100 kilonun üzerinde bir balık avlamak daha nasip oldu. Ada etrafında yüzdüğü esnada 4-5 metre derinlikte dev orkinos ile karşılaştım normalde derin sularda yaşayan hızlı ve kuvvetli balık oldukları için zıpkınla atış yapmakta kararsız kaldım. Kafa bölgesine kendim deniz yüzeyindeyken atış yaptım. Denizde yalnız olunmaz badim ile kıyıya beraber çıkardık 20 dakika mücadelenin sonunda kıyıya çektik." dedi.
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