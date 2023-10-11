6 ayda 2 cinayet işleyen katil tutuklandı

İZMİR'DE 2 kişiyi öldürme suçlarından 8 aydır aranan cinayet zanlısı, emniyet ve jandarmadaki işlemleri sonrası tutuklandı. 12 Şubat günü Çiğli'deki dağlık alanda Emine Metin adlı kadın, karnından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayet ile ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılırken, olayın şüphelisinin Fikri Akbaş (46) olduğu öğrenildi.

FİKRİ AKBAŞ

TESADÜFEN YAKALANDI

DAĞLIK alanlarda yaşadığı için izini kaybettiren katilin 2 Ağustos günü de Karşıyaka'da Necip Gümüştaş adlı bir vatandaşı da tüfekle öldürdüğü belirlendi. Cinayet zanlısının dağlık alanda yaşadığı ve belli bir ikametinin olmamasından dolayı kolaylıkla izini kaybettirdiği öğrenilirken, polis ekipleri aylardır Fikri Akbaş'ın izini sürmeyi bırakmadı.

Emine Metin

Son günlerde çemberi daraltan İzmir polisi, şüpheliyi yakalamak için sürdürdükleri çalışmayı hızlandırdı. Son olarak Aliağa ilçesi Yenimahalle'de bir inşaatta bulunan bir kişinin hırsızlık yapacağından şüphelenen polis, adrese giderek şüpheliyi geçtiğimiz gazar günü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edilen Fikri Akbaş, buradaki ifade işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesinde, Emine Metin'i hakkında dedikodu çıkardığı için Necip Gümüştaş'ı ise çıkan tartışma sonrası öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.