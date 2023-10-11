Anne ve çocuğu beton mikserin altında kalmıştı! Şoför serbest bıraldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen feci olayda edinilen bilgiye göre, M.Ö. (47) idaresindeki bir beton mikseri, yolda yürüyen anne N.G. (31) ve küçük kızı A.G.'ye (4) arkadan çarparak altına aldı. Anne ve çocuğun üstünden geçen beton mikserinin sürücüsü durumu sonradan fark edip dururken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.G. ve kızı A.G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan A.G.'nin hayati tehlikesi bulunduğu için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği, anne N.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

FECİ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Öte yandan, anne N.G. ve kızı A.G.'nin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde; yolda yürüyen anne ve kızın üzerinden beton mikserinin geçtiği, anne N.G.'nin olaydan sonra kalkıp, yolda yatan kızına doğru yöneldiği, beton mikseri sürücüsü ve çevredekilerin ise anne ile kızının yanına koştuğu anlar yer almıştı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ö.'nin ifadesinde, anne ile kızını aracın kör noktasına geldiği için görmediğini söylediği öğrenildi.