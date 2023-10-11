  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de piyasaya sahte dolar sürmeye kalkan iki kişi yakalandı

İzmir'de piyasaya sahte dolar sürmeye kalkan iki kişi yakalandı

İzmir'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan iki kişi yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bornova ilçesindeki bir döviz bürosunda 19,500 sahte doları bozdurmaya çalışan A.D. ve S.C.D. isimli şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

AA
İzmir’de piyasaya sahte dolar sürmeye kalkan iki kişi yakalandı

İzmir'de, piyasaya 19 bin 500 dolar sahte para sürmeye çalışan iki kalpazan yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye çalışan kalpazanlara yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmalarda, Bornova ilçesinde bulunan döviz bürosunda 19 bin 500 sahte doları bozdurmaya çalışan A.D. ve S.C.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Tutuklama talebiyle adli mercilere çıkarılan 2 şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağının ardından serbest kaldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA