Sevgilisini diri diri yaktı sonra karşıdan seyretti

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde 20 gün önce çıkan yangında biri emekli öğretmen biri işletme sahibi iki kişinin ölümünün ardından önemli ipuçları ve detaya Yeni Asır ulaştı. 20 Eylül 2023 günü çıkan yangında işletme sahibi Mustafa Bendeş ile emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner hayatını kaybettiği bar yangının perde arkasında cinayet çıktı.

Emniyet güçleri tarafından olayla ilgili soruşturma devam ederken, önceki gün karakola giden 36 yaşındaki Esra Başkaya isimli kadın, yanarak feci şekilde can veren Mustafa Bendeş'in sevgilisi olduğunu sürekli kavga ettiklerini ve olay günü ise yine tartıştıklarını ve kendisine şişe fırlatıp hakaret ettiğini ve o kızgınlıkla çantadan çıkardığı çakmak ile bez parçasını tutuşturup pençeden içeriye attığını ve ardından bir süre bekleyip alevlerin dükkanı sardığını gördükten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtığını itiraf etti.

SÖZLÜ İFADE VERDİ

İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen çılgın aşık Esra Başkaya çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangında sevgilisinin yanarak ölmesi ve çok sevdiği emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in de dumandan zehirlenerek ölmesinin ardından 19 gündür geceleri gözüne uyku bile girmediğini ve vicdan azabı çektiğini belirten genç kadın Esra Başkaya'nın polislere sözlü olarak verdiği ifadesinde ise rüyalarına bile sevgilisinin çığlıklarının girdiğini ve yaşadığı vicdan azabının kendisinin yiyip bitirdiğini ve bu yüzden gelip teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

EMEKLİ ÖĞRETMEN DE ÖLDÜ

EKİPLERİN müdahalesiyle yangın kontrol altına alıp söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, dumandan etkilendiği öğrenilen emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in öldüğü tespit edildi. Vücudunda yanıklar olan Mustafa Bendeş ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı. Hastanede bilinci tamamen kapalı olan ve hemen tedaviye alınan işletmenin sahibi Mustafa Bendeş ise 3. derecede yanık teşhisi ile yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.