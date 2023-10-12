Kuvözdeki bebeğine son kez dokundu

İzmir'de hamile olduğu için hastaneye rutin kontrollere giden Özlem Serbes, bir süre sonra işitme ve görmeyle ilgili problem yaşaması üzerine, 18 Eylül 2023 tarihinde Çiğli ilçesinde bulunan özel bir hastanede tekrar doktora başvurdu.

ADETA VEDA ETTİ

Yapılan tetkikler sonucu beyninde büyük bir kitle olduğu öğrenilen genç kadına, beyin tümörü tanısı konuldu. Bebeği erken doğumla alındı. Genç kadın, tümör tanısı konulduktan 1 hafta sonra ameliyata alındı fakat bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Küçük bebek aynı hastanede kuvöze alındı. Anne Özlem Serbes, kuvöze alınan bebeğini son kez öpüp koklayarak adeta bebeğine veda etti. Genç kadından geriye ise evladını son kez gördüğü, elini tuttuğu fotoğrafı ve mutlu hâtıraları kaldı. Sağlık durumun iyi olduğu öğrenilen bebek, daha sonra taburcu edildi.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Özlem Serbes'in eşi Togay Serbes (31) vefat haberini alması üzerine ailesi ile birlikte genç kadının organlarını bağışlama kararını verdi. Organ bağışı talebinin kabul edilmesiyle birlikte organ nakli süreci başlatıldı. Organları bağışlanan genç kadın, 6 kişiye umut oldu. Organlar, çeşitli illerde nakil bekleyen hastalara nakledildi. Eşini kaybeden eş Togay Serbes şunları söyledi: "Eşimin beyin ölümünün gerçekleşmesinden saatler öncesinde organ bağışını düşündüm ve ilk olarak aileme danıştım. Onayladıklarında da birden fazla cana umut olmak önemli. Eşim ihtiyacı olan hastalara da dokundu, can oldu" diye konuştu.