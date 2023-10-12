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Haberler İzmir Uyuşturucu tacirlerine baskın: 5 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine baskın: 5 gözaltı

FATİH ŞENDİL
Uyuşturucu tacirlerine baskın: 5 gözaltı
İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda yurt dışından yutmak suretiyle uyuşturucu madde getirileceği istihbari bilgisinin üzerine operasyon için düğmeye basan Narkotik timleri yaptıkları operasyonda; İzmir Adnan Menderes Havalimanında 2'si kadın 5 kişi yakalandı. Yakalananlar üzerinde ve yapılan iç beden muayenesinde; vücut boşluklarına gizlenmiş halde; 21,19 gram eroin, 12,70 gram kokain, 7,76 gram amfetamin, 7 adet sentetik ecza ele geçirildi. Söz konusu operasyonda yakalanan ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler. İzmir polisi uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
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