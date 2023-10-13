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Haberler İzmir İzmir'de sabah saatlerinde dev operasyon! 1000'den fazla personel katıldı

İzmir'de sabah saatlerinde dev operasyon! 1000'den fazla personel katıldı

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 129 şüpheli, hava destekli ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonla yakalandı. Hem havadan hem karadan yapılan operasyona 1083 görevli katıldı.

DHA
İzmir’de sabah saatlerinde dev operasyon! 1000’den fazla personel katıldı

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik hava destekli ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, aranması bulunan 129 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik bu sabah harekete geçildi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Havacılık Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nin de katılımlarıyla il genelinde 294 ekip ve 1083 personelle 231 hedef şüpheliye yönelik eş zamanlı ve hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

'Hırsızlık', 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'dolandırıcılık', 'tehdit', 'yağma', 'şantaj', 'cinsel saldırı', 'yaralama', 'iftira', 'mühür bozma', 'güveni kötüye kullanma', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'vergi usul kanununa muhalefet', 'kaçakçılık', 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından aranan şüphelilerden 129'u yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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