"İzmir'in hazineleri" kazılarla gün yüzüne çıkarılıyor

Bölgede çıkan bir yangının ardında bıraktığı tabakanın altında kaldığı için çok iyi korunmuş mutfak, depo alanı, restoran, atölye ve dükkanların yer aldığı 170 metrekarelik yerleşim alanında istiridye ve midyelerle dolu kaseler, salamura edilmiş balıkların yer aldığı amforalar ile şeftali, badem, zeytin, nohut, fasulye ve bezelye tohumları bulundu.

BERGAMA'DAKİ EŞSİZ ÇOK KATLI KÜLTÜREL PEYZAJ ALANI

Farklı medeniyetlerden izlerin bir arada bulunduğu ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak yerini alan Bergama da yeni buluntularıyla arkeoloji dünyasında adından söz ettiriyor.

Dünyada ilk psikoterapi yönteminin uygulandığı Asklepion, İncil'de sözü edilen 7 kiliseden biri olan Kızıl Avlu, Asya Kıtası'nda kurulan en büyük kütüphanenin yer aldığı ve tarihte ilk parşömen üretiminin yapıldığı belirtilen Pergamon (Bergama) Antik Kenti'nin tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Alman Arkeoloji Enstitüsü ekibi ve Türk uzmanlarının sürdürdüğü kazılarla zenginleşiyor.