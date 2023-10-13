"İzmir'in hazineleri" kazılarla gün yüzüne çıkarılıyor

DÜNYA MİRASI ADAYI İZMİR TARİHİ LİMAN KENTİ'NDEKİ SMYRNA
UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmeye hazırlanan İzmir Tarihi Liman Kenti sınırlarındaki Smyrna Antik Kenti'nde de kazı çalışmaları sürüyor.
Kadifekale ile deniz arasında kurulan ve yüzyıllar boyu farklı kültürlere ev sahipliği yapan Smyrna Agorası, bazilikası, tiyatrosu ve antik su kanalıyla tarihten kesitler sunuyor.
İyon dönemi agoralarının (meydan) en büyük ve iyi korunmuşu olarak kabul edilen Smyrna'nın görüntüleri, tarihi sütunları, meydanı, kazı alanı, çeşmeleri, geçitleri ile görkemli bir kentin detaylarını gözler önüne seriyor.
Antik kentin Kadifekale eteklerinde yer alan tiyatrosu da dikkati çekiyor.
Smyrna Tiyatrosu kazılarından son dönemlerde çıkarılan ve koruma altına alınan Yunan mitolojisindeki Satir'i (Satyros) tasvir eden 1800 yıllık heykel başı da uzman arkeologlar tarafından inceleniyor.