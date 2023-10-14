Doğum günü hediyesi kadavradan böbrek

İzmir'de yaşayan Abdülsamat Kaynak, yaklaşık 1.5 ay önce hiç bilmeden hayat şansını değiştirecek adımı attı. Kaynak, bir yıl kadar önce polikistik böbrek rahatsızlığı nedeniyle böbreklerinin iflas etmesi üzerine diyalize girmeye başladı.

'ÖĞRENİNCE İNANAMADIM'

Gönüllü olabilecek kardeşlerinin de aynı hastalıktan muzdarip olması yüzünden vericisi bulunmayan Kaynak 8 ay önce bir kadavra listesine yazıldı. Müjdeli haberi ise doğum gününde aldı. İzmir'de özel bir hastaneye yatırılan ve böbrek bağışı bekleyen Abdülsamat Kaynak'a beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan bir böbreğinin kendisine verileceğini öğrendi. Kaynak, "Biz 9 kardeşiz ve hepimiz polikistik böbrek hastasıyız. Ağabeyim Abdülvahap aynı dertten 2016 yılında Kent Hastanesi'nde nakil oldu, sağlığı yerinde. En büyük ağabeyimiz Abdülkadir'i ise kaybettik. Ben zaten hayata küsmüştüm. Bir buçuk ay kadar önce küçüğüm Abdurrahim'i muayene ettirmek için hastaneye getirdim. Gelince de kadavra listesine adımı yazdırdım. Doğum günümde ise haber geldi. İnanamadım" dedi.

'HAYAT HEDİYESİ GELDİ'

Bugüne kadar hiç kutlamadığı ve hiç hediye almadığı doğum gününde bağış organ çıkması üzerine "Bana hayat hediyesi geldi. Bu bağışı yapan aileye minnet borçluyum, şükran borçluyum. Böbreğini taşıdığım kişi artık o bir melek olmuştur. Allah geride kalanlarına sabırlar versin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.