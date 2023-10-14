İçişleri Bakanlığı’ndan Soyer’e soruşturma izni

Yeni Asır'ın gündeme getirdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in yıllığını 24 milyon 500 bin liraya ihalesini bir şirkete verdiği açık hava reklamları ile ilgili haberimizin ardından İçişleri Bakanlığı müfettişleri harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hazırlanan ön raporda 2021 yılında yapılan ihalede belediyeyi gelir kaybına uğrattığı iddiası ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Basın ve Halkla İşler Dairesi Başkan Vekili İlker Kozan'a soruşturma izni verdi.

ŞARTNAME DIŞINA ÇIKTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından imzalanan ön inceleme raporu 9 sayfadan oluşuyor. İlk olarak haklarında soruşturma istenilenler; Tunç Soyer, Genel Sekreter Vekili Barış Karcı, encümen üyeleri Yeşim Tekoğlu, Ufuk Yörük, Nilüfer Bakoğlu Aşık, İlhan Özköse, Mali Hizmetler Daire Başkanı Pınar Çalışkan, Hukuk Müşaviri Türkan Özgür, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Levent İşler, Eski Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve Basın ve Halkla İşler Dairesi Başkan Vekili İlker Korkmaz oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin 931 adet reklam ünitesinin kiraya verilmesi ve 2770 adet reklam ünitesinin oluşturulması için düzenlenen ihaleyi 245 milyon liralık teklifiyle Vizyonkent Reklam Pazarlama isimli firmaya verildi.

UZAK İLÇELERDE

İhalenin süresi 10 yıl olarak belirlendi. Ancak iddialara göre ihaleyi kazanan firma şartname dışındaki coğrafi konumlara çıkarak Beydağ ve Bayındır gibi ilçelere dikilmesi gereken şehir merkezi ya da Çeşme, Seferihisar gibi turizmin gözde ilçelerine diktiği, Çeşme'de bir 'kuleboard' adı verilen reklam panosunun yıllık kirası 450 bin lira. İki kuleboard olması gereken ilçede 50'ye yakın totemin olduğu, Belediyeye yıllık 24,5 milyon lira ödeyen firmanın sadece buradan 25 milyon kazandığı, firmanın yıllık 100-150 milyon haksız kazanç sağlayıp belediyeyi zarara uğrattığı iddia edildi.