Sanayi kangrenine neşter

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova'daki sanayi alanı ile ilgili yapmak istediği İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı değişikliği askıya çıkarıldı.

KONUT-TİCARET GELDİ

Bornova Naldöken Mahallesinde, Ankara Caddesinin kuzeyinde bulunan yaklaşık 34 ha büyüklüğündeki alan ile Egemenlik Mahallesinde, Kemalpaşa Caddesinin güneyinde bulunan yaklaşık 67 ha büyüklüğündeki alanın statüsü İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda değiştirildi. Plan değişikliği ile birlikte bu bölge 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı'nda 'kentsel yerleşik alan've '2. ve 3. Derece Merkezler' olarak belirlendi. Plan değişikliği ile yapıldığı ilk yıllarda kent dışında kalan ancak zamanla konutlarla çevrelenen, ekonomik ömrünü tamamlamış sanayi alanlarının kent merkezinden çıkarılarak başka alanlara taşınmasının ve bu alanların ticari merkez olarak kullanılmasının önü açıldı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Plan değişikliğine AK Parti Grubu'ndan veto gelmişti. Plan değişikliği ile Meclis'te konuşma yapan AK Partli Meclis üyesi Hüsnü Boztepe "Büyükşehir iyi niyetle ağır sanayiyi kent dışına çıkarmak için plan yapıyor. Burayı da planda kentsel yerleşik alan olarak ilan etmek istiyor. Bizim buna bir itirazımız yok. İtirazımız bundan sonra başlıyor. 'Burayı ağır sanayiden çıkardığınız zaman bir an önce kent dışına çıkarabilecek misiniz?' diye sorduğumuzda 'hayır' diyorlar. Tunç Bey iyi niyetle yaklaşıyor ama bu şekilde olamaz. Ama daha yeni Dalan Kimya'nın yerini daha büyüttük. Neden o zaman yapıyoruz. Plan notu ile de bu sorunu çözebiliriz ama biz 20-30 sene sonrası için oradaki iş insanlarına rant sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.