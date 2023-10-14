Takside gasp dehşeti

İzmir'de önceki gün taksici Selim Keleş, darp edildi ve gaspa uğradı. Taksisine binen Ahmet Tan, önce yanındaki kaldırım taşıyla Keleş'in başına vurdu. Ardından cebindeki bütün paraları çıkarıp vermesini istedi. Keleş'in direnmesi üzerine Tan araçtan inerek kaçtı. Kafasına 7 dikiş atılan Keleş ise mesleğini artık bırakacağını, taksicilik yapmak istemediğini dile getirdi.

'TEMİZ YÜZLÜ BİRİYDİ'

Emniyet güçleri, saldırganın kimliğini ve eşkâlini belirledikten 30 dakika sonra yakaladı. Selim Keleş, "Temiz yüzlü olduğu için kötü birisi olduğunu anlamadım. Gediz'e gittiğimizde bana yol tarifi yaptı. Bir sokağa girdiğimizde ineceğini söyledi. Para almak için araç tavan lambasının düğmesine

düğmesine bastığımda o an kafama taşla vurdu. Taşı vurmasıyla ben elime taşı alıp atarak ikinciyi vurmasına fırsat vermedim. Sonra aramızda arbede yaşandı' dedi.

'TAKİP SİSTEMİ VAR'

Keleş, "En ağır cezayı almasını istiyorum ki bir başka taksici arkadaşıma musallat olmasın. Artık o direksiyon başına geçmek istemiyorum" diye konuştu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü şöyle dile getirdi: "Şüpheli şahıs yakalandı. Gece gündüz burada görevlilerimiz var. İzmir'deki 3 bin aracımızda takip sistemi var. Bunun dışında yaklaşık bin 200 aracımızda da kamera var. Binilen araç kameralı olduğu için şüphelinin tespiti de kolay oldu ve yakalandı. İnşallah gerekli cezayı alır. Bu bizim daha önce kurduğumuz alt yapıdan kaynaklanıyor."

CELİL ANIK: 'HEPSİNDE KAMERA OLACAK'

Başkan Celil Anık, "Arkadaşımızın başına gelen olayda yaşananlar net olarak gözüküyor. Polisler de görüntüleri izleyip şüpheliyi yakaladı. Geçtiğimiz günlerde bir çocuk kaçırma olayı olmuştu. Bizim taksi durağındaki arkadaşlarımızın araç kamerasına yansıyan çocuk kaçıran kadın, bu vesileyle yakalanmıştı. Kameraların ne kadar faydalı olduğu ortada. Allah izin verirse 6 ay içerisinde tüm araçlarımız kameralı hale gelecek" diye konuştu.