Dönüşüm derneğinde kundaklama iddiası

İZMİR'İN Bornova ilçesi Kızılay Mahallesi'nde bulunan ve kentsel dönüşüm alanında çalışmalar yapan Kızılay Mahallesi Koruma, Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

BİNA ZARAR GÖRDÜ

DERNEK Başkan Yardımcısı Besra Girgör derneğin çalışmalarından rahatsızlık duyanların korkutma amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini dile getirdi. 28 Eylül gecesi 474 Sokak'taki binanın giriş katında bulunan mahalle derneğinde saat 23.21 sıralarında yangın meydana gelmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürmüştü. Yangında dernek binası orta hasarlı olarak zarar görürken dernek binası önünde bulunan, dernek başkanına ait araç ise ağır hasarlı olarak yangından etkilenmişti.

OLAYLA ILGILI RAPOR HAZIRLANDI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü de olayla ilgili rapor hazırladı. Söz konusu raporda da kundaklama üzerinde duruldu.