İZBETON’un müdürü derhal istifa etmeli

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı olağan meclisinin 3'üncü oturumunu gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yokluğunda oturuma Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlık yaptı. Mevcut şirket sermayesi 986 milyon 550 bin TL olan İZBETON'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile sermaye artışı kararı alınmıştı. Karar sonrası yüzde 98 ortağı konumunda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ise payına düşen 197 milyon 584 bin TL'lik kaynak aktarımı Plan ve Bütçe-Şirketler Komisyonlarında oy çokluğu ile kabul edildi.

"İŞ BİLMEYEN YÖNETİCİLER"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İZBETON'un aldığı kaynakların CHP içi siyaset için kullanıldığını belirterek, "Bugün CHP'nin şirketinin neredeyse tamamına siyasi gerekçeler ile yöneticiler atandı ve ciddi bir zarar eden şirketler haline geldi" diye konuştu.

Gündem dışı konuşmalarda söz alan Hakan Yıldız İZBETON'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Utanmadan sıkılmadan yalan söyleyen, belediyenin parasını peşkeş çeken bir Genel Müdür var. Bu genel müdürün derhal istifa etmesi lazım" dedi.