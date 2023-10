İzmir’de gasp dehşeti yaşayan taksiciye ziyaret: Meclis’in gündemine taşıyacağız

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'de taksi şoförü Selim Keleş'e (62) kaldırım taşlı saldırıyla gasp girişiminin meclis gündemine taşınacağını belirtti. Çankırı, sürücü ve müşterinin güvenli ulaşım sağlamasını hedefleyen söz konusu çalışmayla hem sürücü ve müşteriyi ayıran kabin sisteminin hem de panik butonunun geliştirilerek kullanılmasının amaçlanacağını dile getirdi.

Olay, 10 Ekim saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Karabağlar ilçesinde 35 T 5656 plakalı taksi ile durakta bekleyen Salim Keleş'in aracına binen müşteri, Buca ilçesine gitmek istediğini söyledi. Keleş, Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesi'ne yaklaştığı sırada, müşteri cebindeki paraları vermesini belirterek, tehdit etti. Keleş'in direnmesi üzerine sonradan isminin A.T. olduğu öğrenilen şüpheli, yanında bulunan kaldırım taşı ile saldırarak gasbetmek istedi. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan olay yerinden kaçarken, aldığı darbelerle yaralanan sürücü Keleş ise taksi ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne gitti. Tedavi altına alınan Keleş'in ifadesi doğrultusunda polis inceleme başlattı. Araç kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen polis, saldırganın A.T. olduğunu belirledi. Görüntülerde A.T.'nin kaldırım taşı ile şoföre defalarca vurduğu ve S.K.'nın direnmesinin ardından para alamadan araçtan inip kaçtığı görüldü. Polis ekiplerinin adresine düzenlediği baskında yakalanan A.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan A.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Keleş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ÇANKIRI'DAN ZİYARET

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Karabağlar'da aracına binen A.T. isimli şahıs tarafından kaldırım taşıyla başına vurularak gasbedilmek istenen Keleş'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yaşadığı dehşet anlarıyla olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Keleş, zanlının kısa sürede yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaşanan talihsiz olayın ardından konuyu meclise taşıyacağını belirten Çankırı, yurt dışı örnekli modellerin Türkiye'de de etap halinde pilot illerde uygulanabilirliği ve Kadına Destek Uygulaması (KADES) örneği bağlamında da panik butonlarının geliştirilmiş metodlarla donatılarak hizmet verilmesi için çalışacaklarının söyledi. Çankırı, "Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgünüz. Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya göreve geldiği günden bu yana nerede nasıl bir tehdit unsuru söz konusu ise anında kolluk kuvvetlerine acil ulaşılabilirliği sağlayan ve devletin polisiyle askeriyle de olaya müdahalesinin ivedilikle harekete geçilmesi için canla başla çalışmaktadır" dedi.

İzmir'de taksici dehşeti yaşadı! Kaldırım taşıyla gasp girişimi kamerada

'KISKIVRAK YAKALADI VE ADALETE TESLİM ETTİ'

Çankırı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu olayda da ekipler zanlıya göz açtırmadan kıskıvrak yakaladı ve adalete teslim etti. Geçmişte çeşitli nedenlerden dolayı sıklıkla kontak kapatan taksici kardeşlerimizin benzeri durumları yaşamaması yeni bir uygulamanın ihtiyacını da gözler önüne sermiş oldu. Bu yüzdendir ki bizler konunun tüm muhataplarıyla dirsek teması kurup acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedeflediğimiz özellikle sürücü ve müşteriyi ayıran kabin sistemli araçlarla ve KADES örneğinde olduğu gibi panik butonlarının çok daha geliştirilmiş hali ile kayıtlı araçlara ulaştırılması için konuyu meclise taşıyacağız. Hükümetimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da gereken hassasiyeti gösterecektir. Çünkü burada esas olan can güvenliği. Bu yüzden inanıyorum ki tüm siyasi partiler de bu girişimimizi destekleyecektir."