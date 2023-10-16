Levanten Köşkü 2024’te kullanıma açılacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı döneminde İzmir'de ticaretle uğraşan Paterson Ailesi tarafından kullanılan ve yıllardır atıl olan kentin en büyük Levanten köşkünde restorasyon çalışmalarına devam ediyor. 2024 yılının ilk yarısında kentlilerin kullanımına açılacak köşk, kültür amaçlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecek. Belediye, kentin önemli sivil mimari örneklerinden 164 yıllık Paterson Köşkü'ndeki restorasyon çalışmalarına hız verdi. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında içerisinde küçük kafeteryalar, sergi salonları ve idari ofisleri barındıracak köşk, kültür amaçlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecek.

38 ODA 60 HİZMETLİ VAR

DÖNEMİNİN özgün mimari örneklerinden Paterson Köşkü'nün ilk sahibi John Paterson Leith, İskoçyalı bir tacirdi. Yapıldığı dönemde yüksek duvarlarla çevrili 133 dönüm büyüklüğünde bir bahçe içerisinde yer alıyordu. Göz alıcı örneklerinden biri olan köşkün İngiltere'den getirilmiş şömine ve mobilyalarla süslenmiş 38 odası ve 60 hizmetlisi olduğu da biliniyor.