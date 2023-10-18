Menemen’de yatırım ve proje yağmuru

Menemenlilerin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için Menemen Belediyesi tarafından yürütülen proje ve çalışmalar, ilçeyi adeta dev bir şantiye alanına dönüştürdü. Ayrıca eğitim alanında yaptığı desteklerle de örnek oldu. 2023'ün Menemen Belediyesi için yatırım yılı olduğuna dikkat çeken Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Borç batağında almış olduğumuz belediyeyi, bugün hamdolsun ki işçisine, esnafına, devletine bir kuruş borcu olmayan bir belediyeye çevirdik. Hizmet ve eser siyasetimiz doğrultusunda Menemen'e hak ettiğini verebilmek, ilçemize layık olduğu hizmeti sunabilmek için kolları sıvadık. Güzel ilçemiz, Cumhuriyetimizin 100. Yılında adeta altın çağını yaşıyor. Altyapıdan eğitime, sağlıktan kültür sanata, spordan üstyapı çalışmalarına kadar birçok alanda hizmetlerimiz artarak devam ediyor. Hizmetlerimizi gelecek nesilleri düşünerek gerçekleştiriyor, ilçemizi yıldız gibi parlatıyoruz" dedi.

EGE'NİN EN BÜYÜK İKİ KÜTÜPHANESİ

Projelerinden aslan payını gençlere ayırdıklarını ifade eden Başkan Vekili Pehlivan, "Bunlardan ilkini Ulukent'e kazandırıyoruz. 8 bin 500 metrekare üzerine temelini attığımız kütüphanemiz, Ege Bölgemizin en büyük, en donanımla kütüphanesi olacak. Enerjisini güneş panellerinden karşılayacak kütüphanemizin içinde; grup çalışma odaları, matematik ve seramik atölyeleri, cep sineması, çok amaçlı konferans, fuaye ve sergi salonları ile oyun salonları bulunacak. Diğer kütüphanemizin temelini de Esatpaşa Mahallemizde düzenlenen törenle attık. Menemen'in eski belediye başkanı İlhami Gürsoy'un adını vereceğimiz kütüphanemiz 5 bin 500 metrekarelik alanda kent merkezimizde yükseliyor" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇOCUK KÖYÜ

ULUKENT'TE hayata geçirecekleri Çocuk Köyü Projesi'nde de inşaatın başladığını ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti; "Türkiye'nin en büyük Çocuk Köyü'nü Menemenimize, İzmirimize kazandırıyoruz. Cazibe merkezi olacak Çocuk Köyümüzde macera parkuru, dev salıncak, eğlence donatıları, müzik ve moda atölyeleri, bilim evi, masal evi, matematik evi, uçak ve trafik eğitim alanları gibi birçok istasyon yer alacak. Çocuk Köyümüz, çocukların, gençlerin ve ailelerinin en uğrak yeri olacak."

ASARLIK GENÇLİK MERKEZİ YÜKSELİYOR

MENEMEN Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın Asarlık'a kazandıracağı Asarlık Gençlik Merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 15 bin 200 metrekare üzerine inşa edilen Gençlik Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Vekili Pehlivan, "İlk etapta Gençlik Merkezi binasını bitirdik. Akabinde de inşa ettiğimiz halı sahamızı gençlerimizin kullanımına açtık. Bu projemiz kapsamında ilçemize kazandıracağımız açık ve kapalı havuzumuzu Asarlık'ta inşa ediyoruz. 'İlçemizde yüzme bilmeyen kalmayacak' sloganıyla kazandıracağımız havuzlarımızın inşası devam ediyor. Yine tesis içindeki aile sağlığı merkezimizin de attık. Ayrıca trafik eğitim parkurumuzun da yapımına başlıyoruz. Kısa sürede bitireceğimiz Gençlik Merkezimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın büyük bir mutlulukla kullanacağı bir tesis olacak" dedi.

ÖĞRENCİ DOSTU PROJELER

MENEMEN Belediyesi, öğrenci dostu projeleriyle de dikkat çekiyor. Konuyla ilgili konuşan Pehlivan, "Gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkemizi her platformda başarıyla temsil eden bireylere dönüşebilmesi için imkânlarımızı zorluyoruz. Bu kapsamda Merkez ve Asarlık şubeleri ile öğrencilere ücretsiz eğitimin verildiği Gençlik Eğitim Merkezi'mize (MEBGEM) Ulukent şubemizi de ekliyoruz. İlçemizde üniversite sınavına giren her öğrencimizin sınav giriş ücretlerini biz karşılıyoruz. Bu yıl üniversiteyi kazanan ve yeni mezun olan Menemenli gençlerimize 5'er bin lira teşvik ve başarı desteği veriyoruz. İlköğretim, orta öğretim ve liseye başlayacak öğrencilerimize de 1000'er lira kırtasiye desteği veriyoruz. Ayrıca YKS ve LGS'ye hazırlanan tüm 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize, uzaktan eğitimin verildiği, 'Dijital Eğitim Platformu' hediye ettik. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi verdiğimiz önemi yaptığımız yatırımlarla göstermeye devam edeceğiz" dedi.

MENEMEN IŞIL IŞIL PARLADI

Menemen tarihinin en büyük yol yenileme çalışmalarına devam eden Menemen Belediyesi, ilçe merkezindeki dokunuşlarıyla da fark yaratıyor. Merkezde yoğun olarak kullanılan Lise Yolu'nu ve Sevgi Yolu'nu gerek yer döşemeleriyle gerekse ışıklandırmalarıyla yepyeni görünüme kavuşturan Menemen Belediyesi, Çanakkale Asfaltı ve Bülent Ecevit Bulvarı'nda yaptığı ışıklandırma ve peyzaj çalışmasıyla da ilçeyi ışıl ışıl parlattı.

MENEMEN'DE TARİHİ YOL ÇALIŞMASI

Güvenli ve konforlu yolların, bir toplumun gelişimi ve refahı için temel altyapı unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Pehlivan, "500 bin metre kare sıcak asfalt, 500 bin metrekare parke ve bordür taşı alım ihalemiz sonucu, Menemen tarihimizin en büyük yol düzenleme çalışmasına başladık. Sıcak asfalt, bordür ve parke taşı döşeme çalışmamızı, park ve peyzaj düzenlemelerimizle birleştirip, kıymetli hemşehrilerimin daha yaşanabilir, daha modern yerleşim alanlarına kavuşmasına vesile olacağız. Çünkü Menemen ve Menemenliler her şeyin en iyisine layık" diye konuştu.