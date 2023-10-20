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İzmir trafiğine bisiklet yarışı ayarı! Pazar günü toplu taşıma kullanacaklar dikkat!

Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle İzmir'de 22 Ekim Pazar günü gerçekleşecek Granfondo Bisiklet Yarışı nedeniyle ulaşımda birtakım değişiklikler yapıldı. Yarış nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı, ESHOT otobüslerinin farklı güzargahları kullanacağı ve Üçkuyular Feribot İskelesi'nin hizmet vermeyeceği duyuruldu.

HABER MERKEZİ
İzmir trafiğine bisiklet yarışı ayarı! Pazar günü toplu taşıma kullanacaklar dikkat!

İzmir'de 22 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan Turkcell Granfondo İzmir 2023 Bisiklet Yarışı sebebiyle toplu taşıma araçlarının kullanımında değişik yapılacağı ve bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Kısa ve uzun parkur olmak üzere iki etapta gerçekleşecek olan yarış nedeniyle saat 06.00 – 15.00 saatleri arasında Haydar Aliyev Caddesi ile İnciraltı Caddesi de trafiğe kapatılacak. Bu güzargahı kullanan ESHOT otobüsleri ise geçici olarak farklı yolları kullanacak. Öte yandan Üçkuyular Feribot İskelesi de hizmet veremeyecek.

KISA PARKUR 08.30'TA

Pazar günü saat 08.30'ta Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak kısa parkur, Cumhuriyet Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Haydar Aliyev Bulvarı, Başak Sokak, İnciraltı Caddesi, İzmir - Çeşme Otoyolu deniz tarafındaki yan yol (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı), Mithatpaşa Caddesi, Seferihisar Caddesi, Mithat Ünal Caddesi, 629 Sokak, 627 Sokak, Şehit Kemal Caddesi, 343 Sokak, 488 Sokak, Eski Seferihisar, İstikbal, Abdullah Baydar, Yarendede caddeleri, 12 Sokak, Mithatpaşa ve Yıldırım Kemal caddeleri, İzmir - Çeşme Otoyolu deniz tarafındaki yan yol (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı), İnciraltı Caddesi, Başak Sokak, Haydar Aliyev Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

UZUN PARKUR 08.00'DE

Aynı gün saat 08.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak uzun parkur ise, Cumhuriyet, Mustafa Kemal Sahil, Haydar Aliyev bulvarları, Başak Sokak, İnciraltı Caddesi, İzmir - Çeşme Otoyolu deniz tarafındaki yan yolu (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı), Mithatpaşa Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Neyzen Tevfik, İskele, Yalı, Harbiye caddeleri, 16/3 Sokak, Koca Dere Yolu Sokak, Özbek, Özbekyolu, Ahmet Besim Uyal, Ovacık, Bademler caddeleri, 15035/1 Sokak, 15035 Sokak, Seferihisar, Mithat Ünal caddeleri, 627 Sokak, Şehit Kemal Caddesi, 343 Sokak, 488 Sokak, Eski Seferihisar, İstikbal, Abdullah Baydar, Yarendede caddeleri, 12 Sokak, Mithatpaşa, Yıldırım Kemal caddeleri, İzmir - Çeşme Otoyolu deniz tarafındaki yan yolu (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı.), İnciraltı Caddesi, Başak Sokak, Haydar Aliyev, Mustafa Kemal Sahil, Cumhuriyet bulvarlarını takiben Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

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