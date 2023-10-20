İzmir Valiliği’nden ‘konteyner kent’ iddialarına açıklama geldi: Mağduriyet yok

İzmir Valiliği, 30 Ekim 2020 tarihindeki depremin ardından evleri hasar gören ve Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'nde bulunan vatandaşların mağduriyeti iddiaları hakkında bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

İzmir Valiliği, İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde, evleri zarar gören ve Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'nde kurulan konteyner kentlerde kalan vatandaşların, mağdur edildiği yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Bazı internet haber sitelerinde "ilimizdeki konteyner kentte kalan vatandaşların mağdur edildiği" şeklinde yer verilen haberlere istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür.

İzmir'de 30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi 14.11.2020 tarihinde (konteyner kent) kurularak afetzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları karşılanmıştır.

İzmir depreminden kaynaklı konaklayanlarla ilgili, hak sahibi vatandaşların tamamına konutları teslim edilmiş ve konteynerleri boşaltmışlardır. Şu an konteynerlerde kalanlar evleri hasarlı olmamasına rağmen süreç içinde konteyner kente yerleşmiş kişiler olup, bu vatandaşlarımızın evlerinde hasar olmadığı gibi herhangi bir hak sahipliği de bulunmamaktadır.

Hak sahibi olanların işlemleri tamamlanıp depremzedeler evlerine geçtiğinde barınma merkezinin hizmet vermesine artık gerek kalmadığı için hak sahibi olmayan ve fiili olarak orada kalan vatandaşlarımıza defalarca bu hizmetin sonlanacağı ve konteyner kenti tahliye etmeleri tebliğ edilmiştir. Son olarak, 30 Eylül 2023'te konteynerleri boşaltmaları gerektiği kendilerine tebliğ edilmiş, birçok vatandaşımız ayrılmış, ancak bazı vatandaşlarımız halen konteyner kenti tahliye etmemişlerdir.

Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle İzmir'e gelen afetzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları, ilimizde bulunan yurtlar, kamu misafirhaneleri, kamuya ait tesisler ve Bayraklı ilçemizde bulunan geçici konaklama merkezinde (konteyner kent) karşılanmıştır.

Geçen zaman içinde, bölgeden gelen vatandaşlarımızdan hak sahibi olanlar da kendilerine sağlanan konteynerlerden veya kira yardımından yararlanarak ayrılmışlardır. Maraş depremi sonrası gelerek yerleşen evi hasarlı olmayıp hak sahipliği olmayan bazı vatandaşlarımız da konteynerleri tahliye etmemişlerdir.

Bahse konu vatandaşlarımızın, Bayraklı geçici konaklama merkezinden tahliye edilmelerine müteakip deprem tarihinde ikamet ettikleri konutlarının hasar durumuna göre e-Devlet'teki talepleri doğrultusunda, kendilerine kira desteği yapılacak ya da deprem bölgesinde kurulmuş olan konteyner alanlarında barınma ihtiyaçları giderilecektir. Ayrıca maddî destek ihtiyaçları hasıl olduğu takdirde il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıflarına genel hükümler dahilinde başvurmaları halinde diğer vatandaşlarımız gibi desteklerden yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla herhangi bir mağduriyet yaşanması söz konusu değildir."