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İzmir'de zehir tacirlerine geçit yok! Çok sayıda uyuşturucu çeşidi ele geçirildi

İzmir’de zehir tacirlerine geçit vermeyen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Narkotik ekipleri iki evde yaptığı aramalarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

İHA
İzmir’de zehir tacirlerine geçit yok! Çok sayıda uyuşturucu çeşidi ele geçirildi

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Narkotik ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Satışı" yaptığından şüphelendikleri şahsın ayını sokakta bulunan iki farklı adresine girip çıkan 3 şüpheliyi tespit etti. Şahısların yapılan üst aramalarında; şüphelilerden birisinin üzerinden sentetik hap, diğer iki şahsın üzerinden ise metamfetamin maddesi ele geçirildi.

EVLERDEN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Ekiplerce iki evde yapılan aramalarda ise; 56 adet galara sentetik hap, 14 adet extasy hap, 3 parça satışa hazır meşelenmiş bonzai maddesi, 9 parça satışa hazır 227 gram bonzai maddesi, 169 adet satışa hazır meşelenmiş metamfetamin maddesi, şeffaf ve siyah poşetler içerisinde 12 gram metamfetamin maddesi, 29 adet Xanax sentetik hap, 10 adet Lyrıca sentetik hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Satın Alınması veya Bulundurulması" suçlarından işlem yapıldığı ve adliyeye sevk edilen 4 zanlının ise tutuklandığı öğrenildi.

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