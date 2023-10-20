‘Talepler karşılanmazsa haklı eylemimiz sürecek’

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZENERJİ şirketi çalışanları, Toplu İş Sözleşmesi'nde yer alan sosyal hakları ve ikramiye ödemelerini zamanında alamadıkları nedeniyle 17 Ekim'de başlattıkları iş bırakma eylemine devam ediyor.

"3 YILDIR MAĞDURUZ"

Kemeraltı Çarşısı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan İZENERJİ çalışanları ve Genel İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır ikramiye ve sosyal haklarını zamanında alamadıklarını, işveren temsilcilerinin ikramiye alacağının bölünerek ödenmesi teklifini kabul etmediklerini belirtti. Diğer iştiraklerde çalışanlara bu ödemelerin yapıldığını öne süren Kenar, "Şirketler arasındaki ayrımcılığın artık son bulmasını, sosyal haklarımız ve ikramiyelerimizin gününde ödenmesini talep ediyoruz. Ücretlerin enflasyondan kaynaklı her gün eridiği bir ortamda hakkımız olanı zamanında istiyoruz" diye konuştu.