Öykü için donör oldu başka hayatlara dokundu

İzmir'de lösemiyle mücadele eden Öykü Arin Yazıcı (8) adına düzenlenen 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasına destek veren donörler, başka canlara umut olmaya devam ediyor. Özel eğitim öğretmeni Cem Öz'ün (35) Öykü'ye umut olabilmek için 5 yıl önce bağışladığı kök hücre, lösemi hastası başka bir çocukla uyumlu bulundu. Öz, bir çocuğun hayatına dokunabilme ihtimalinin bile kendisini heyecanlandırdığını belirtti. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı ise "Donör olduktan sonra vazgeçenler de oluyor, kendisini arayıp, vazgeçmediği için teşekkür ettim. Birine hayat vermek çok önemli" dedi.

'ÇOK HEYECANLANDIM'

Cem Öz, aldığı telefonun ardından eşleşmeyi öğrendiğini belirtip, "2018 yılında Muğla'da kan toplama merkezinde donör olmuştum. Birkaç gün önce aradılar ve biriyle eşleştiğim söylendi. Ben de 'evet' dedim. Eşleşen kişinin 15 yaşın altında bir çocuk olduğu söylendi. Yeni bir çocuğun hayatına dokunabilme ihtimali bile heyecanlandırdı beni" ifadelerini kullandı.