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Haberler İzmir Dermatolojik hastalık görülmedi

Dermatolojik hastalık görülmedi

Özel bir bakımevinde banyo yaptırıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fatma Uraz’ın raporu mahkemeye ulaştı. Fatma Uraz da herhangi bir dermatolojik hastalığın tespit edilmediği, ölüm nedeninin yanık olduğu belirlendi.

HABER MERKEZİ
Dermatolojik hastalık görülmedi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, yaşlı bakımevindeki Fatma Uraz'ın (86), banyo yaptırıldıktan sonra vücudunun çeşitli yerlerinde kızarıklıklar meydana gelmişti. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin ardından açılan davada beklenen rapor mahkemeye ulaştı.

Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Dairesi'nce yazılan raporda Uraz'ın yanık dışında travmatik bir tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonları (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu meydana geldiği, Uraz'ın ölümüne yol açabilecek herhangi bir dermatolojik hastalığının tespit edilmediği belirtildi. Uraz'a banyo yaptıran tutuksuz 2 sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

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