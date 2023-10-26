AK Partili Saygılı’dan Büyükşehir’e kentsel dönüşüm tepkisi: İzmir’i halktan yana dönüşüm kurtarır

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, çarpık kentleşmenin İzmir'in geleceği olmadığını vurgulayarak, "Yol belli, yöntem belli. Şehrimizde, kentsel dönüşümün gerçekleşemeyişinin sorumluları da belli. İzmir'i halktan yana bir dönüşüm kurtarır. Bu da ancak genelde ve yerelde AK Parti'nin yönetimiyle mümkün ve başarılı olur" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Konakilçesinin Gültepe Mahallesi'nde muhtarlarla buluştu. Esnaf ve dernek ziyaretlerinde de bulunan Saygılı, sorunları dinledi, önemli mesajlar verdi.

Saygılı, kentsel dönüşüm üzerinden CHP'yi eleştirerek, "11 yılda kangrene çevirdikleri Karabağlar örneği ortada. Geçtiğimiz yıl genel başkanlarına temel attırdıkları ve daha bodrum katını yapamadıkları Gaziemir örneği ortada. Örnekköy; ihale sürecinden betonuna, demirine kadar zaaflar ve hukuksuzluklarla dolu. Kentsel dönüşümde de göstermelik, fiyasko işler listeleri uzun; ama hiç oralı değiller. Sütten çıkmış ak kaşık gibi. 'Örneğiz, şeffafız, berrağız' diyebiliyorlar. Oysa, İzmir'in en köklü ve öncelikli sorunlarından biri kentsel dönüşüm. Dinlediğinizde sanırsınız ki, İzmir'i baştan oluşturuyorlar; ama ortada bir şey yok. Odalarla yürüttükleri danışıklı dövüşler ve çözümsüzlük hariç. Ya beceremeyeceklerini biliyorlar ve siyasi risk görüyorlar ya da gerçekten bir akıl tutulması yaşıyorlar. İzmir de kentsel dönüşüme en çok ihtiyacı olan ilçesi Konak da bu noktada biçare. Alt yapı da üst yapı da böylesi vurdumduymaz bir idarenin elinde perişan. Yol belli, yöntem belli. Şehrimizde, kentsel dönüşümün gerçekleşemeyişinin sorumluları da belli. 2019 sandığına giderken 33 bin konutun dönüştürüleceğini vaat ettiler. Neredeyse 5 yılda 33'te birini teslim edemediler. Deprem gerçeği, durumu daha da vahim hale getirdi. İzmir'i halktan yana bir dönüşüm kurtarır. Bu da ancak genelde ve yerelde AK Parti'nin yönetimiyle mümkün ve başarılı olur" dedi.

KONAK BELEDİYESİNE ELEŞTİRİ: "'YA TUTARSA' DİYEREK HALKI OYALIYORLAR"

İzmir'i halktan yana ve gerçekçi planlarla hayata geçirilen bir kentsel dönüşümün kurtaracağını söyleyen Saygılı, bu niyetin, liyakat ve becerinin; ancak AK Parti'nin hizmet anlayışında olduğunu belirtti.

Başkan Saygılı, "Gültepe ve bu bölgedeki dönüşüm ve imar meselesi de tam bir muamma. Muhtara, vatandaşa başka, meclise başka konuşuyorlar. Konak Belediyesinin 4,5 yıldır bir dönüşüm başvuruları olmadığı gibi, dönüşüm değil sadece çalakalem, imar planları yapıyorlar. Uygulanması mümkün olmayan planlarla 'Ya tutarsa' diyerek halkı oyalıyorlar. Günü geldiğinde, insanlara kurdurdukları hayalleri gerçeğe dönüştüremediklerinde yine aynı 'Engellendik' teranesi. Burada da aynı tablo. Gültepe, Toros İzmir'in en köklü yerleşim alanları. Vatandaşlarımız yıllar önce buralara gelmiş, aileleriyle birlikte evler yapmışlar; iki, üç, beş kata kadar çıkmışlar. İlçe belediyesi, öne sürdüğü planlara göre arsa ne kadarsa yüzde 45 kesiyor. 'Bu işi müteahhitlerle bu işi yapacağız' diyor. Buraya müteahhit girmez. Vaat edilen hesap kitap tutmaz çünkü" diye aktardı.

Bilal Saygılı, TOKİ'nin güvenilir olduğunu aktardığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hep söyledik, yine söylüyoruz. Bıraksınlar, biz yapalım. Devletimiz; kira, vergi gibi desteklerle düşük maliyetlerle sayısız dönüşüme imza attı. Halkı avutarak, günü kurtarmanın da bir sınırı var. Biz, bu sınırın 2024 sandığı olacağına inanıyoruz."

Millet Mahallesi Başkanı Gülsün Gündüz'ü ziyaret eden Saygılı'nın gündeminde yerel seçimler de vardı. Saygılı, "Evet, İzmir halkı bize yerelde muhalefet görevi verdi; ama, biz iktidarın gücünü, elimizi İzmir'den 22 yıl çekmedik. İnşallah sıra hem genelde hem yerelde idare ehliyetiyle uyumun ve gücün eserlerini verme imkânı bulacağız. İzmir'e, Konak'a yaptıklarımızı hemşerilerimize anlatmaya devam. AK Parti, vaatleriyle değil; icraatlarıyla, eserleriyle var. İzmir'in AK belediyecilikle yönetilen ilçelerini herkes görüyor. Başarıları ortada. Şimdi daha fazlasını büyükşehiri de aynı icracı hizmet anlayışıyla buluşturacağız. Yerelde de gerçek hizmete 5 kaldı. 5 ay sonra İzmirliler hizmet diyecek. Tüm teşkilatlarımız, üyelerimizle bu süreci birlikte götüreceğiz. Bunun için gerekli olan heyecan hepimizde var" diye konuştu.