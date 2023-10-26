Danıştay kararına rağmen hafriyat dökülüyor

İZMİR'DE imar değişikliği ile belediye hizmet alanı olarak açılan ancak kullanım amacı belli olmadığı için davaya konu olan Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki alana hafriyat dökülmeye başlandı.

Danıştay kararına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat döktüğünü belirten Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, "Burası, belediye hizmet alanıdır, hafriyat döküm alanı değil" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Söz konusu alan Uzundere merkez ambarın altında bulunan mülkiyeti belediyemize ait ş olan, BHA (İBŞB hizmet tesisleri gelişme alanı, depo vb.) olarak gözükmektedir. Dökülen malzeme tekrar kullanılacaktır" denildi.