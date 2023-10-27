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İzmir'de FETÖ'ye 'Kıskaç'! Yakalanan 84 kişi adliyede

İzmir'de gerçekleştirilen 'Kıskaç' operasyonunda FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 93 kişiden 9'u, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Geriye kalan 84 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

DHA
İzmir’de FETÖ’ye ’Kıskaç’! Yakalanan 84 kişi adliyede

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik 'Kıskaç' adlı operasyonda gözaltına alınan 93 şüpheliden 9'u polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 84'ü adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün güncel yapılanmasına yönelik 56, ByLock kullanıcısı olan veya aranan 18 ve hakkında müzahir dernek ve vakıf kaydı bulunan 26 şüphelinin yakalanması için 24 Ekim'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı 'Kıskaç' adlı operasyon düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin katılımıyla yapılan baskınlarda şüphelilerden 93'ü yakalandı. 7 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, serbest bırakıldı. Diğer 84 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

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