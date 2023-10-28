Güzelbahçe Belediye Başkanı da ‘Özel’ dedi

CHP'DE tüm gözler 4-5 Kasım'da yapılacak 38.Olağan Kurultay'a çevrilirken, İzmir cephesinde de önemli gelişmeler yaşandı. CHP İzmir İl Kurultayı'nda seçilen 56 delegeden 55'inin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek imzası verdiği süreçte, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay değişimcilerin adayı Manisa Milletvekili Özgür Özel'den yana tavır koymuştu. İzmir delegasyonunda yer almayan Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın da Özel'i desteklediği süreçte bir belediye başkanı daha değişimde kanadına destek ortaya koydu. Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce de, Özel'in İzmir programıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "100 yılın değişimi için yola çıkan Milletvekilimiz Sayın Özgür Özel" ifadelerini kullanarak desteğini ortaya koydu. İnce'nin paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.