  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 'Kıskaç' operasyonuyla yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

İzmir'de 'Kıskaç' operasyonuyla yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

İzmir'de terör örgütlerine geçit vermeyen ekipler çalışmalarını son hızla sürdürüyor. FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç' adlı operasyonda gözaltına alınan 84 şüpheliden 28'i, tutuklandı.

DHA
İzmir’de ’Kıskaç’ operasyonuyla yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün güncel yapılanmasına yönelik 56, ByLock kullanıcısı olan veya aranan 18 ve hakkında müzahir dernek ve vakıf kaydı bulunan 26 şüphelinin yakalanması için 24 Ekim'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı 'Kıskaç' adı verilen operasyon düzenlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 93'ü yakalandı. 7 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, serbest bırakıldı. Diğer 84 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılıktan serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 79 şüpheliden 28'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA