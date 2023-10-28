Şengör’ün ziyareti abartıya kaçtı

CUMHURİYETİN 100. Yılı' konulu söyleşi için İzmir'e gelen Prof. Dr. Celal Şengör, Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki anıt mezarını ziyaret etti. Şengör'ün diz çöküp Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'la konuşması sosyal medyada gündem oldu.

DİZ ÇÖKÜP ÖYLE KONUŞTU

ANIT önünde duygusal anlar yaşayan Şengör, önce ayakta 'Hazır ol' pozisyonunda bekleyerek, "Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım. Sana milletçe şükran borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti, oğlunun dediği gibi 'İlelebet payidar olacaktır" dedi. Şengör, daha sonra da, Zübeyde Hanım'ın heykeli önünde diz çökerek anıtı izledi. Her fırsatta 'Bilim' diyerek özellikle inançlı insanları cehaletle suçlayan Celal Şengör'ün görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, Şengör'ü samimiyetsizlikle suçlayarak, "Şov yapmış" yorumunda bulunurken, bazı vatandaşlar da, "Bu kadar da abartmasaydın Celal hoca" ifadelerini kullandı.