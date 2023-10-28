‘Yol Vermeme’ cinayetinde 1 tutuklama

İZMİR'DE 'yol vermeme' tartışması nedeniyle çıkan kavgada öldürülen servis şoförü Ahmet Gül (43) cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Olay, 25 Ekim'de öğle saatlerinde Bornova ilçesi kırsal Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası servis şoförü Ahmet Gül ile otomobil sürücüsü M.C.G. arasında 'yol vermeme' tartışması çıktı. Araçlarından inen iki sürücü, kavga etmeye başladı.

Bu sırada tabanca ile açılan ateş sonucu Ahmet Gül vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gönderilen sağlık ekipleri, Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışma başlatan İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.C.G. ile E.K.'yi gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden M.C.G. tutuklanırken, E.K. serbest bırakıldı.