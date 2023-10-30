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Haberler İzmir İZBAN kaçta açılıyor? İZBAN sefer saatleri ve güzergah hattı...

İZBAN kaçta açılıyor? İZBAN sefer saatleri ve güzergah hattı...

Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir'de kullanılan banliyö hattı İZBAN durakları, sefer saatleri, ilk ve son sefer saatleri ile güzergahlar merak ediliyor. Peki İZBAN kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, en son sefer kaçta? İşte 2023 İzban çalışma saatleri ve merak edilenler...

HABER MERKEZİ

İZBAN durak isimleri, bu ulaşım sistemini tercih edecek kişilerin bilmesi gereken isimlerdir. Hangi duraktan nereye gidileceğini bilmek için izban durakları oldukça önemlidir. Bu bakımdan İzmir izban durakları öğrenci, emekli ya da çalışan herkesin araştırdığı isimlerdir. İZBAN'da kaç durak vardır, isimleri nelerdir? İZBAN ilk sefer ve son sefer saatleri nasıldır? İşte detaylar...

Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'in trafik yükünü sırtlayan banliyö hattı İZBAN durakları toplamda 41 istasyonu bulunur. Aliağa ve Selçuk arasında hizmet veren banliyö hattının toplam uzunluğu 136 kilometredir. İZBAN sefer saatleri resmi tatil veya hafta içi günlere göre değişiklik gösterir. Havalimanı bağlantılısı bulunan İZBAN, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden biridir.

İZBAN kaçta açılıyor? İZBAN sefer saatleri ve güzergah hattı...

İZBAN SEFER SAATLERİ

İzban seferlerinin saatleri hafta sonu, hafta içi, resmi ve dini bayram tatilleri olmak üzere farklılık gösteriyor. Ancak seferler genel olarak sabahları 05:20'de başlıyor. Aynı şekilde geceleri de 01:23'de son buluyor. Kişiler İzban duraklarını bu saatler arasında kullanabilirler. Hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere 7 gün boyunca hizmet veriyor.

İZBAN DURAK İSİMLERİ VE SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN...

İZBAN KAÇ DAKİKADA BİR KALKIYOR?

İzban şehir içi ulaşım sisteminden yararlanmak isteyen kişiler bu sistemden yaklaşık olarak 20 dakikada bir yararlanma imkanı bulunuyor. Ancak kalkış saatleri duraktan durağa farklılık gösterebiliyor. Her durakta aynı anda hizmete başlansa da duraklar arası mesafe bu süreyi etkileyebilmektedir.

İZBAN kaçta açılıyor? İZBAN sefer saatleri ve güzergah hattı...

İZBAN DURAKLARI VE İSİMLERİ

- Aliağa,
- Biçerova,
- Hatundere,
- Menemen,
- Egekent 2,
- Ulukent,
- Egekent,
- Ata Sanayi,
- Çiğli,
- Mavişehir,
- Şemikler,
- Demirköprü,
- Nergiz,
- Karşıyaka,
- Alaybey,
- Naldöken,
- Turan,
- Bayraklı,
- Salhane,
- Halkapınar,
- Alsancak,
- Hilal,
- Kemer,
- Şirinyer,
- Koşu,
- İnkılap,
- Semt Garajı,
- Esbaş,
- Gaziemir,
- Sarnıç,
- Adnan Menderes Havalimanı,
- Cumaovası,
- Develi,
- Tekeli,
- Pancar,
- Kuşçuburun,
- Torbalı,
- Tepeköy,
- Sağlık,
- Belevi
- Selçuk

istasyonları hizmet vermektedir. Alaybey, Karşıyaka, Nergis ve Şirinyer istasyonları yer altında, diğer istasyonlar yer üstündedir.

İZBAN kaçta açılıyor? İZBAN sefer saatleri ve güzergah hattı...

İZBAN AKTARMA KAÇ DAKİKA?

İZBAN, İzmir genelinde en çok kullanılan ulaşım araçlarından biridir. Toplamda 41 tane durağı vardır ve gündelik yaşamda ulaşımı oldukça kolay bir hale getiriyor. Bu ulaşım sisteminde sefer saatleri de hafta içi ve hafta sonlarına göre farklılık gösterir. Her gün binlerce kişi bu ulaşım sisteminden oldukça fayda sağlar. TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile geliştirilen bir sistemdir. İlk olarak 2010 senesinde kullanılmaya başlanmıştır. Toplamdaki uzunluk ise 136 km'dir.

İzban aktarma süreleri duraklar arasındaki mesafeye göre değişiyor. Ancak biniş hakları bakımından 120 dakikada ikinci binişler fiyat bakımından farklılık gösteriyor. Eskiden 90 dakika olan bu süre artık 120 dakikada gerçekleşiyor.

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