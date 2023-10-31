117 bisikletle deprem bölgesini gezecekler

İZMİR Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 cuma günü meydana gelen deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in babası Oğuz Perinçek'ten alkışlanacak anma töreni. Dört çocuğundan biri olan Umut'u depremde kaybeden baba Oğuz Perinçek, başta oğlu olmak üzere o gün deprem kurbanı olan 117 kişi için ağıt yakmak yerine, acılarla çocukları korkutmak ve üzmek yerine şenlik havasında, depremle ilgili eğitim ve bilgileri atölyelerde hatırladıklarını ve tam deprem saatinde ise 117 bisiklet ile deprem bölgesinde gezi yapıp anacaklarını dile getirdi.

ABİSİ UMUT'U HİÇ UNUTMADI

Deprem'in sembol isimlerinden biri olan Elif'in ise bu yıl okula başladığını ve artık okullu olduğunu belirten baba Perinçek 'Zaman zaman aklına abisi geliyor, yemek sırasında abim bu yemeği çok severdi, abimin kalemi, abim bu filmi çok severdi diyerek hep abisi Umut'u konuşuyor' dedi.