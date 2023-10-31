Cinayetin faili 558 gündür aranıyor

İZMİR'İN Selçuk ilçesinde 2018'de market işleten Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan çifti vahşice öldürülmüştü. Olayın üzerinden 558 gün geçmesine rağmen cinayetin faili ile ilgili bir bilgi bulunamadı. Çiftin kızları Begüm Özkan ise market yakınında bir daire oturan Mehmet Kubilay Özel'den şüphelendiğini belirtti.

Özkan, "Jandarmalar, cinayet gecesi banyosunun ıslak olduğunu ve sobanın yandığını söylemişti" dedi. Soruşturma kapsamında yüzlerce HTS kaydı incelendi ama bir sonuç çıkmadı. 558 gündür aranan faillerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.