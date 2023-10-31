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Haberler İzmir Ev alırken ‘Deprem Dayanım Testi’ isteyin

Ev alırken ‘Deprem Dayanım Testi’ isteyin

HABER MERKEZİ
Ev alırken ‘Deprem Dayanım Testi’ isteyin

İZMİR AFAD İl Müdürü Kartal Muhçı depreme hazırlığın ilk koşulunun sağlam yapılar olduğuna dikkat çekerek, "Ev alırken, kiralarken 'Deprem dayanım testi' isteyin" çağrısında bulundu. 30 Ekim İzmir ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yaşadıklarını anlatan Muhçı, "İzmir'de bir an önce kentsel dönüşüm başlamalı" dedi.

"5 BİN 39 EV YAPILDI"

Muhçı konuşmasına şöyle devam etti: "7269 Sayılı Kanun gereği evleri ağır hasar gören vatandaşlarımıza, başka evi yok ise AFAD hak sahipliği kapsamında ev yardımı yapıyor. Proje alanında bin 496 konut, depremden 1 yıl kadar sonra vatandaşlarımıza kurayla dağıtıldı. Bunların 980'i AFAD tarafından verildi, geri kalanı da kentsel dönüşüm tarafından verildi. 5 bin 39 civarında konut yapıldı ilimizde."

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