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Haberler İzmir İzmir Metro'da panik anları! Dumanlar yükseldi | Belediyeden açıklama

İzmir Metro'da panik anları! Dumanlar yükseldi | Belediyeden açıklama

İzmir Metro'nun Poligon İstasyonu Fahrettin Altay-Evka 3 seferini yapan metro aracında sabah saat 08.00 sularında dumanlar yükseldi. Vatandaşların paniğe kapıldığı ve tepki gösterdiği olaya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

GÖZDE AYVAZ
İzmir Metro’da panik anları! Dumanlar yükseldi | Belediyeden açıklama

İzmir'de sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan metroda çıkan dumanlar paniğe sebep oldu.

Bu sabah 08.00'da İzmir Poligon Metro İstasyonu'nda Fahrettin Altay-Evka 3 seferini yapan metro aracından dumanlar yükseldi. Vatandaşlar korku ve paniğe kapılırken yaşanan arıza nedeniyle istasyonlarda yığılmalar yaşandı. İşine ve okuluna geç kalanlar ise duruma tepki gösterdi.

Olaya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada ''Metroda yangın çıkmamıştır. Söz konusu tren, Poligon istasyonundan tahliye edilmiş, yolcularımız başka bir trene alınmıştır.Arızalanan tren ise bakıma çekilmiştir. Seferler normal olarak devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler:

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