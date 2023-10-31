  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

İzmir'de terör örgütü üyelerine geçit vermeyen ekipler düzenlediği DEAŞ operasyonunda 21 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 3'ü tutuklandı.

İHA
İzmir’de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

İzmir'de Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde, daha önce DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve bağlantıları bulunduğu tespit edilen 21 şüpheliye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen çalışmalar neticesinde adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 5'i savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Öte yandan tutuklama talebi ile sevk edilen 16 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsine çarptırıldı. Diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, serbest kalan 13 şüphelinin ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği belirtildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA