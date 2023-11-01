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Haberler İzmir AK Partili Atmaca paylaştı: Pazar yerindeki tuvaletlerin hali böyle

AK Partili Atmaca paylaştı: Pazar yerindeki tuvaletlerin hali böyle

HABER MERKEZİ
AK Partili Atmaca paylaştı: Pazar yerindeki tuvaletlerin hali böyle

GAZİEMİR Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. AK Partili Atmaca, '#SizdenGelenler' etiketiyle bir vatandaşın Gaziemir ilçesine bağlı Evka 7 pazar alanında yer alan tuvaletlere ilişkin şikayeti paylaştı.

Şikayetin yer aldığı paylaşımda, "Evka 7 pazarında tuvaletler böyle. Üç haftadır olay bu her yer dökülüyor sular kesik pislik içinde ilginize sunuyoruz belediyenin çalışma hâli bu" ifadelerine verildi.

Öte yandan paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın etiketlendiği görüldü.

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