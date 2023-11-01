Denizdeki kirlilik ve koku iddialarına açıklama geldi

SON günlerde bazı vatandaşlar, İzmir Körfezi'nin bazı kısımlarında deniz suyunun kırmızı zaman zaman da kahverengi olduğunu söyleyen, deniz suyunun da pis koktuğunu iddia etti. Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yaptı.

DENİZ ANASI SAYISI ARTTI

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda ani hava şartları hareketliliğinin İzmir Körfezi'nde aşırı fitoplankton üremesi meydana getirdiğini belirten yetkililer, bu üreme nedeni ile deniz yüzeyinin bazı bölgelerinde kırmızı renk oluştuğunu, kıyıya vuran ve açığa çıkan planktonlar sebebiyle de lokal bölgelerde balık-yosun kokusu oluştuğunu öne sürdü. İZSU'ya bağlı ekiplerin deniz suyundan numuneler alıp temizlik çalışmalarını hızlandırdığından da bahseden yetkililer, bazı üniversite ve kurumların uzman görüşlerini referans gösterdi.

İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu da Körfez'de kirliliğe neden olabilecek her konu üzerinde hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Öte yandan her gün yüzlerce insanın gelip geçtiği Konak ilçesindeki Pasaport ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki deniz kirliliğinin ve koyu mavi renkli deniz anası sayısının arttığı dikkatlerden kaçmadı. Çevredeki vatandaşlar, sahil şeridinde denizanalarının sayısında kirlilikten dolayı gözle görülür derecede artış olduğunu ifade etti.