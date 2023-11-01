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Haberler İzmir ‘EgeArt Sanat Günleri’ başladı

‘EgeArt Sanat Günleri’ başladı

HABER MERKEZİ
‘EgeArt Sanat Günleri’ başladı
EÜ Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Cumhuriyet'in 100. yılında "vefa" temasıyla EgeArt Sanat Günleri'ni 10. kez düzenlediklerini kaydetti. Prof. Dr. Budak, Uluslararası EgeArt Sanat Günleri'nin resimden fotoğrafa, heykelden seramiğe, gelenekselden yapay zekaya, camdan enstalasyon alanlarında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağını hatırlatarak "Sanatın ve vefanın birleştirici gücüyle kültürlerarası etkileşimin artmasını sağlayacak bu sanatsal şölenin, sanatın gelişimine çok değerli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.
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