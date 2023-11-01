Kınık Belediyesi’nden 100. yıl coşkusu

KINIK Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılını beş gün boyunca süren harika bir programla kutladı.

100. YILA ÖZEL MARŞ

Beş gün boyunca süren programda şiir dinletilerinden konserlere, koro sahnesinden genç ve çocuklarla buluşmaya birçok çeşitli etkinlikler gerçekleşti. Kınık'ın yerel sanatçısı olan Fırat Tanır'ın yazıp Kınık Belediye Korosu ve Kınıklılarla seslendirdiği 100. yıl marşı Cumhuriyetin 100. yılına damga vurdu. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'in destekleriyle de YouTube üzerinden paylaşımı yapılan 100. yıl Marşı'nın klibi, 29 Ekim günü izleyicilerin beğenisine sunuldu.