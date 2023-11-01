  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kınık Belediyesi'nden 100. yıl coşkusu

Kınık Belediyesi'nden 100. yıl coşkusu

HABER MERKEZİ
Kınık Belediyesi’nden 100. yıl coşkusu

KINIK Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılını beş gün boyunca süren harika bir programla kutladı.

100. YILA ÖZEL MARŞ

Beş gün boyunca süren programda şiir dinletilerinden konserlere, koro sahnesinden genç ve çocuklarla buluşmaya birçok çeşitli etkinlikler gerçekleşti. Kınık'ın yerel sanatçısı olan Fırat Tanır'ın yazıp Kınık Belediye Korosu ve Kınıklılarla seslendirdiği 100. yıl marşı Cumhuriyetin 100. yılına damga vurdu. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'in destekleriyle de YouTube üzerinden paylaşımı yapılan 100. yıl Marşı'nın klibi, 29 Ekim günü izleyicilerin beğenisine sunuldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA