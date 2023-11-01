Kuyumcuyu soyan 4 şüpheli yakalandı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesindeki bir kuyumcuya saat 04.30'da gelen kar maskeli 4 şüpheli, iş yerinin kepengini demir makasla kesip içeri girdi. 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını kısa sürede torbalara dolduran şüpheliler, sahte plakalı otomobille kaçtı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Bayraklı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, şüphelileri yaklaşık 15 dakika süren takibin ardından yakaladı. Otomobildeki A.E., U. A., S. E. ve C.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada kar maskesi, eldiven, ziynet eşyaları, ruhsatsız 2 tabanca ve 18 mermi ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şüphelilerin yakalanma anı ise MOBESE'ye yansıdı.