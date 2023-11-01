‘Kuzu’yu öldüren köpeğin sahibine tazminat

İzmir Adliyesi'nde önceki gün sonuçlanan dava, 1 Ekim 2021 günü Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Beş yıldızlı lüks bir otelin sanat danışmanlığını yapan Berrak İpek Tatbul, 2 aylıkken sahiplendiği 'Kuzu' adını verdiği köpeğini saat 00.30 sıralarında Fener Caddesi üzerindeki parka çıkardı. Tatbul'un köpeğine, Simge Sibel Toprak isimli kadına ait ve tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek saldırdı. Karnından ağır yaralanan köpek, hayvan hastanesindeki müdahaleye rağmen kan kaybından öldü.

Saldırıyı önlerken ve köpeğini korumak isterken hafif şekilde yaralanan genç kadın Tatbul, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne, pitbull sahibi Simge Sibel Toprak'dan şikayetçi olmuştu.

2 aylıkken sahiplendiği ve 8 yıldır birlikte yaşadığı köpeğini kaybeden Tatbul, saldırıya uğrayan köpeğinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak tüm hayvan severlere olayı anlatmıştı. 25 ay süren davanın ardından mahkeme karar vererek pitbull sahibini tazminat ödemeye mahkum etti.

KARARA İTİRAZ ETMEDİLER

Kuzu isimli köpeğin sahibi Tatbul'un avukatı Sevde Canik ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Davalı taraf sorumsuz davranışlarıyla müvekkilimin köpeğinin ölümüne sebep olmuştu. Hukuk mücadelemizin sonunda mahkeme haklı olduğumuz kanaati ile karşı tarafın müvekkilime tazminat, bana da avukatlık ücreti ödemesine karar verdi. Karşı taraf karara itiraz etmedi ve karar kesinleşti. Ancak yine de aldığımız karardan memnunuz ve müvekkilim kazandığı tazminatı, ben de avukatlık ücretimi sokak hayvanları için kullanacağız"dedi.