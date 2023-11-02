3 yıldızlı zehir oteli

İzmir'in Menderes ilçesinde bir otelde yapılan baskında doktor lakaplı S.T. ve yardımcısı M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Otel odasında yapılan aramada 9 bin 320 genci uyuşturucu, 9 kilo 320 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 2 adet silahla uyuşturucu yapımımında kullanılan madde karışım ve malzemeleri ele geçirildi.

UYUŞTURUCU ODASI

İzmir'de Narko Sokak Timleri yaptıkları çalışma sonrası, Gümüldür bölgesinde doktor lakaplı bir kişinin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler ile harekete geçen ekipler, İstanbul'da S.T'nin üç yıldızlı bir otelin 105 numaralı odasını metamfetamin odası olarak kullandığı istihbaratını aldı. Elde edilen bilgiler ışığında otele baskın düzenlendi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda binlerce genci adeta zombi gibi yapan kristal metamfetamin uyuşturucu üretim imalathanesi bulundu. Gözaltına alınan iki uyuşturucu zehir üreticisi ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.