Motosikletteki 3 genç, ters yönde can verdi!

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Ankara Asfaltı Caddesi Osman Kibar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, eski Manisaspor Kulüp Başkanı Mehmet Haluk Çubukçu (71) idaresindeki 34 BCF 338 plakalı otomobil ile üzerinde 3 kişi bulunan ve ters yönde gittikleri ileri sürülen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mertan Deniz İrez (21), Bünyamin Ceylan (21) ve Rüçhan Sami Yüzgeç (20) yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mertan Deniz İrez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 kişinin de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Trafik yoğunluğunun oluştuğu noktada kazaya karışan otomobil ve motosiklet olay yerinden kaldırılırken, otomobil sürüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 gencin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ESKİ BAŞKAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü eski Manisaspor Kulüp Başkanı Mehmet Haluk Çubukçu, polis tarafından gözaltına alındı. Çubukçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.