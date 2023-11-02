Makedon Müzik ve Folklor Festivali’nde dostluk rüzgarı

KARŞIYAKA Belediyesi, Kuzey Makedonya'nın Çaşka Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Makedon Müzik ve Folklor Festivali, kentte Balkan rüzgarları estirdi. Kuzey Makedonya'dan hükümet temsilcileri ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu heyetin ziyareti kapsamında, Balkan Kültür Merkezi'nin açılışı da yapıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Bugün dostluğun ve barışın sesi, Karşıyaka'dan tüm dünyaya ulaşıyor. Yaşasın Türkiye-Makedonya kardeşliği!" dedi. Tay Park'ta düzenlenen "Makedon Müzik ve Folklor Festivali" kapsamında Kuzey Makedonya hükümet temsilcileri, yerel yöneticiler ve sanatçılardan oluşan geniş katılımlı bir heyeti kentte konuk etti. Karşıyaka, Çaşka ve Turgutlu Belediyeleri tarafından; Kriva Palanka, Rosoman ile Gradsko Belediyelerinin katılımları ve Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin destekleriyle düzenlenen organizasyonda kültürel etkinlikler gerçekleştirildi, geçmişten gelen dostluk ve kardeşlik bağları daha da güçlendirildi.