Özel Palmiye Anaokulu, okul öncesi eğitimde fark yaratıyor

İzmir Bostanlı'da eğitim veren Özel Palmiye Anaokulu, modern sınıfları ve uzman öğretmen kadrosu ile minik öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Okul kurucusu Arzum Yalçın, Palmiye Anaokulu'ndaki eğitim hakkında bilgi verdi. Özel Palmiye Anaokulu Bostanlı Kurucusu Arzum Yalçın, "Bill Gates'in bir sözü var; 'Hayattaki ilk beş yıl sonraki 80 yılın nasıl geçeceğini belirler.' Bu söz biz okul öncesi eğitim kurumlarının aldığı sorumluluğun ne kadar önemli olduğunun özetidir.

Gerçekten 0-6 yaş dönemi çok ama çok önemli bir dönemdir. Çünkü bu yaş köklü alışkanlıkların kazanıldığı, kişiliklerin oturmaya başladığı, tüm davranışların temelinin atıldığı bir dönemdir. Bu temel yavaş yavaş filizlenip ağaç olacaktır. Öyle ki bu ağaç tüm hayat sürecinde meyvelerini verecektir. Bu yüzden öyle bir okul hayal ettik ki burada aldıkları davranış ve eğitimin hayatları boyunca basamak yapsınlar istedik" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜVENLİ OLMALILAR'

Anaokulu hakkında açıklamalarına devam eden Yalçın, "Öyle bir okul hayal ettik ki çocuklar hem mutlu olsun hem öğrensinler istedik. Okulumuzda çocuklarımız hem ruhsal hem sosyal yönden hayata hazırlansınlar istedik. Çocuklarımızı sorumluluk ve özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirelim istedik. Estetik duygularını geliştirip toplumsal ve evrensel değerlere sahip olsunlar istedik. Öğrencilerimiz yabancı dil, görsel sanatlar, spor, satranç, drama, müzik gibi derslerle iyi bir eğitimle mezun olsunlar" dedi.

Eğitimdeki hayallerini aktaran Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "En önemli hayalimiz olan Atatürkçü, Cumhuriyete sahip çıkan, başkasının haklarına saygılı ve merhametli küçük bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Çünkü o küçük bireyler büyüyünce bu değerlere sahip büyük insanlar olacaklar. Aldığımız sorumluluğun farkında ve bu sorumluluğu hakkıyla taşıyabilmenin gayreti içindeyiz."