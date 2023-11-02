  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Rektör hastayla sohbet etti cerrahlar tümörü çıkardı

Rektör hastayla sohbet etti cerrahlar tümörü çıkardı

HABER MERKEZİ
Rektör hastayla sohbet etti cerrahlar tümörü çıkardı
EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleşen beyin ameliyatında Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Mehmet Hürriyet Karcı (63) ile ameliyat sırasında sohbet etti, cerrahlar da tümörü çıkardı. Rektör Budak, cerrahların işini kolaylaştıran son teknolojik cihazları yerinde tespit etmek amacıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret etti. Doktorların daveti üzerine kıyafetleri giyerek ameliyathaneye girdi. Karcı'nın beyin tümörü ameliyatı vardı ve Rektör Budak hasta ile sohbet ederken doktorlar da hastanın beynindeki kitleyi çıkardı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA