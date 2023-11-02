Rektör hastayla sohbet etti cerrahlar tümörü çıkardı

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleşen beyin ameliyatında Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Mehmet Hürriyet Karcı (63) ile ameliyat sırasında sohbet etti, cerrahlar da tümörü çıkardı. Rektör Budak, cerrahların işini kolaylaştıran son teknolojik cihazları yerinde tespit etmek amacıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret etti. Doktorların daveti üzerine kıyafetleri giyerek ameliyathaneye girdi. Karcı'nın beyin tümörü ameliyatı vardı ve Rektör Budak hasta ile sohbet ederken doktorlar da hastanın beynindeki kitleyi çıkardı.