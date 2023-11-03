3 genç feci şekilde can verdi

İZMİR'İN Bornova ilçesinde iddiaya göre ters yöne motorsiklet üzerinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Ankara asfaltı caddesi, Osman Kibar Kavşağı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile üzerinde 3 kişi bulunan ve ters yönde gittikleri ileri sürülen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yola savruldu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşları 21 ve 22 olan, Mehmet Deniz İrez, Bünyamin Ceylan ve Rüçhan Sami Yüzgeç isimli 3 genç hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza, saat 06.00 sıralarında, Bornova ilçesi Ankara Caddesi Osman Kibar Tünelleri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Manisaspor'un eski başkanı olduğu öğrenilen Mehmet Haluk Çubukçu'nun kullandığı 34 BCF 338 plakalı otomobille, Manisa yönüne giderken ters yöne giren ve üzerinde 3 kişi olan 35 ACZ 945 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi can verdi. Otomobil sürücüsü Çubukçu, gözaltına alındı.